Названо место прощания с Борисом Клюевым

Москва, 2 сентября. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, скончавшимся во вторник, пройдет в Малом театре в Москве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову. Она подчеркнула, что точная дата прощания пока не определена.

«Поскольку театр узнал об этой новости недавно, мы пока не можем назвать точный день прощания, но то, что оно состоится в его родном театре, безусловно», — сообщила Михайлова.

По ее словам, Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни — на протяжении долгого времени он боролся с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев родился в 1944 году, после окончания школы поступил в Театральное училище имени Щепкина. На четвертом курсе начал играть в массовках на сцене Малого театра, куда его и пригласили служить после училища. За более чем пятидесятилетнюю карьеру Клюев сыграл более 70 ролей в театре. С 1968 года играл в кино, снявшись, в том числе, в роли графа Рошфора в музыкальной кинокартине «Д’Артаньян и три мушкетера», шпиона Трианона в фильме «ТАСС уполномочен заявить…», Николая Воронина в комедийном сериале «Воронины».