Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Деданина

Казань, 2 сентября. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства предпринимателя Евгения Деданина в Бугульме.

Ранее МВД по Республике Татарстан сообщило, что Деданин погиб от огнестрельных ранений. Преступление было совершено днем во вторник. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого — им оказался 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

На кадрах, опубликованных СК РФ, видно, как предприниматель приезжает на базу и разговаривает с кем-то из знакомых. Затем на изображении с другой камеры можно увидеть приближающегося подозреваемого — одетый во все темное мужчина идет к месту преступления, прикрывая лицо рукой. Самого момента убийства на видео нет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Татарстана, киллер мог ждать Деданина в машине. Он дважды выстрелил в предпринимателя, нанеся ранения в голову и грудь, после чего бросил пистолет и скрылся на автомобиле.

Евгений Деданин получил известность после того, как убил напавших на его семью грабителей. 12 сентября 2018 года двое неизвестных в масках ворвались в дом бизнесмена, угрожая оружием, связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, он взял кухонный нож и нанес грабителям несколько ранений, от которых те умерли. Преступниками оказались жители Самарской области 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Правоохранители изъяли на месте преступления маски, рацию, ключи и бинокль, принадлежавшие нападавшим.

Позже был задержан третий подозреваемый. По версии следствия, 47-летний житель Бугульмы Андрей Климанов был организатором преступления, продумавшим план ограбления. Он предоставил Нетроголову и Колоярцеву свою квартиру и лично руководил нападением, находясь неподалеку. Решением суда он приговорен к шести годам колонии строгого режима.

В отношении Деданина было возбуждено уголовное дело, но позже его закрыли по требованию прокуратуры.