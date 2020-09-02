Греция возобновляет авиасообщение с Россией 

Афины, 2 сентября. Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России при наличии отрицательного результата теста на COVID-19, сообщается в правительственном решении, которое будет действовать две недели.

Греция принимала авиарейсы из всех стран, за исключением России, с 1 июля. Постановление начинает действовать с 00.01 7 сентября (время совпадает с московским) до 23.59 часов 21 сентября.

В Грецию смогут въезжать до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. У них с собой должен быть отрицательный результат теста на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в страну. При этом справка должна быть на английском языке.

Авиакомпании обязали проверять эти документы перед посадкой пассажира в самолет.

Кроме того, у приезжающих в Грецию россиян «должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране».

По данным на 1 сентября, в Греции за сутки выявили 207 новых случаев заболевания COVID-19, из них 20 обнаружены при контроле на въезде в страну. Как сообщал RT, общее число выявленных случаев достигло 10 524. С начала пандемии в стране зафиксирован 271 летальный исход.

Во вторник стало известно, что Россия покинула список тех стран, с которыми у Польши было приостановлено авиасообщение. Польские власти обновили перечень государств, куда нельзя было летать из-за пандемии коронавируса. Рейсы возобновляются со 2 сентября. Помимо России, восстановлено авиасообщение с Хорватией, Францией и КНР.