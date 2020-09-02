Некоторые родители смогут получить «коронавирусные» выплаты дважды

Москва, 2 сентября. Остался последний месяц, когда родители могут получить «коронавирусные» пособия на детей. При этом некоторые могут получить выплаты дважды.

Для поддержки населения российские власти в период пандемии коронавируса ввели два вида пособий. Первые: выплаты на детей с рождения и до трех лет по 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Таким образом, за апрель, май и июнь семьи должны были получить по 15 тыс. рублей на ребенка.

Вторая выплата в 10 тыс. рублей предназначалась на детей с трех до 16 лет.

Как сообщает «ФедералПресс», есть способ получить пособие дважды. Это могут сделать родители детей, которым три года исполнилось с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Таким образом, они могут получить и выплату по 5 тыс. рублей, и пособие по 10 тыс. рублей.

Для получения выплат заявление нужно подать на сайте «Госуслуги», в МФЦ или отделении Пенсионного фонда РФ. Желающие получить двойное пособие должны обратиться за ним не раньше месяца, в котором ребенку исполнилось три года. Крайний срок подачи заявления: 30 сентября.

Ранее сообщалось, что средства материнского капитала теперь можно использовать без прямого обращения в Пенсионный фонд, если деньги пойдут на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту. То есть вместо двух обращений — в клиентскую службу ПФР (или МФЦ) и в банк, семьям достаточно обратиться только в кредитную организацию.

Однако здесь есть важное условие: у банка должен быть заключен договор с региональным отделением ПФР. Нововведение позволило упростить процедуру и сэкономить время молодым родителям.