Куварзина сообщила, что актеры «Ворониных» осиротели после смерти Клюева

Москва, 2 сентября. Актриса Юлия Куварзина после известия о смерти ее коллеги по сериалы «Воронины» Бориса Клюева отметила, что коллектив проекта осиротел.

«Мы осиротели. Так горько, что ничего не поправить. Спасибо ВАМ и вечная память!» — написала Куварзина на своей станице в Istagram.

Ранее актриса Екатерина Волкова назвала Клюева своим наставников, учителем и другом. По ее словам, коллектив проекта «Воронины» называл актера папой.

«Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей», — написала актриса.

Народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев скончался после продолжительной борьбы с раком легких. Рак легких Клюеву диагностировали в мае 2018 года. Несмотря на болезнь, артист продолжал работать.

Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.

Также во вторник стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, исполнительница главной роли в фильме «Доживем до понедельника», скончалась в возрасте 74 лет. В последнее время она болела. Причина смерти пока неизвестна.