Волкова: Клюев навсегда останется в сердцах зрителей

Москва, 2 сентября. Актриса Екатерина Волкова скорбит о смерти своего коллеги Бориса Клюева, с которым они несколько лет снимались в популярном сериале «Воронины».

Волкова в сериале исполнила главную роль. Ее героиня — Вера — была супругой сына героя Клюева — Николая Петровича.

«Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа, и вы улыбались», — написала Волкова на своей странице в Instagram.

По ее словам, ей сложно поверить в известие о гибели коллеги.

«Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей», — подчеркнула актриса.

Напомним, народного артиста, одного из ведущих актеров Малого театра Бориса Клюева не стало во вторник в Москве. Он скончался после рака легких на 77-м году жизни.

Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко в беседе с Федеральным агентством новостей отметила, что Клюев за последние годы «стал для многих россиян очень дорогим артистом».