Актриса Ирина Печерникова скончалась в Москве

Москва, 1 сентября. Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, исполнительница главной роли в фильме «Доживем до понедельника», скончалась в возрасте 74 лет, сообщил Федеральному агентству новостей источник в окружении актрисы.

По словам источника, Печерникова скончалась пару часов назад. В последнее время она болела. Причина смерти пока неизвестна.

Печерникова училась в Школе-студии МХАТ. В 1966 году, по окончании вуза, работала в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1978—1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость».

Отметим, 1 сентября из жизни ушли народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев. Он скончался после продолжительной борьбы с раком легких. Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.

Также во вторник скончался бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Ему был 81 год. Миронов был первым конституционным омбудсменом в РФ с 1998 по 2004 годы.

В США 1 сентября умер диджей Эрик Морилло, известный благодаря своему треку I Like To Move It (1993), который он выпустил под псевдонимом Reel 2 Real.