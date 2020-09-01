Актера Юрия Шлыкова избили в центре Москвы

Москва, 1 сентября. Неизвестные напали на народного артиста России Юрия Шлыкова около подъезда его дома. По словам актера, его избили после того, он сделал замечание незнакомцам.

Инцидент произошел у подъезда в центре Москвы. В беседе с телеканалом «360» актер уточнил, что вечером возвращался домой с прогулки со своей собакой. Около подъезда валялся мусор.

«В подъезде грязно. Какой-то человек тащит вещь», — пояснил он.

Двух мужчин он принял за строителей и попросил убрать за собой мусор. На что те ответили матом. Уже в лифте Шлыков снова попытался обратиться к незнакомцам, однако один из них ударил артиста по лицу.

«Началась потасовка. Она была короткая. Я пошел наверх, меня схватили за шею, бросили на пол и начали бить ногами», — рассказал Шлыков.

В больницу актер не обращался, но уже написал заявление в полицию. Нападавших уже доставили в отдел.

В пресс-службе регионального управления МВД РФ сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами во дворе одного из домов на Комсомольском проспекте. На месте инцидента полицейские становили, что между местным жителем и грузчиками произошел конфликт. Сейчас полицейские опрашивают участников потасовки, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.