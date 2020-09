Скончался экс-омбудсмен РФ Олег Миронов

Москва, 1 сентября. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов скончался в возрасте 81 года, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

Смерть своего коллеги Москалькова назвала «тяжелым ударом и невосполнимой утратой».

«Своей жизнью он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно», — подчеркнула она.

Отметим, во вторник из жизни ушли народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев и диджей Эрик Морилло, известный благодаря своему треку I Like To Move It (1993), который он выпустил под псевдонимом Reel 2 Real.