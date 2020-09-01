Драпеко: Клюев был талантливым актером и замечательным человеком

Москва, 1 сентября. Борис Клюев был замечательным человеком и талантливым актером комедийных и серьезных ролей. Об этом Федеральному агентству новостей заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

«Это очень печальная новость для всех нас, потому что за последние годы Борис Клюев стал для многих россиян очень дорогим артистом. В каждый дом он входил со своими фильмами, — сказала она. — Мы будем долго помнить его работы. Я искренне соболезную всем его родным, близким, коллегам».

Как рассказала Драпеко, она не была с ним лично знакома, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы.

«Он был хорошим человеком и замечательным актером комедийным, но при этом у него есть и блестящие серьезные роли. И, конечно, его очень жаль чисто по-человечески», — добавила депутат.

Напомним, народного артиста, одного из ведущих актеров Малого театра Бориса Клюева не стало во вторник в Москве. Он скончался после болезни на 77-м году жизни.

Борис Клюев — заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Он играл в Малом театре с 1969 года. Массовому зрителю актер был известен по роли Николая Петровича Воронина в комедийном сериале «Воронины».