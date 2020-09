Скончался автор хита I Like To Move It 

Лос-Анджелес, 1 сентября. Диджей Эрик Морилло скончался в США в возрасте 49 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на данные полиции.

По данным издания, тело диджея было обнаружено во вторник утром в Майами-Бич (штат Флорида). Причины смерти пока не установлены.

Морилло получил широкую известность благодаря своему треку I Like To Move It (1993), который он выпустил под псевдонимом Reel 2 Real. Морилло — трехкратный победитель конкурса DJ Awards Best House DJ и трехкратный победитель конкурса Best International DJ.

Издание отмечает, что смерть Морилло наступила через несколько недель после того, как он был задержан в Майами по обвинению в сексуальном нападении.

Предполагаемая жертва утверждает, что она и Морилло пошли к нему домой после того, как оба выступали в качестве диджеев. Она утверждает, что сопротивлялась его сексуальным домогательствам, а затем легла спать у него, но проснулась обнаженной.

Также во вторник стало известно, что народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев скончался после продолжительной борьбы с раком легких. Рак легких Клюеву диагностировали в мае 2018 года. Несмотря на болезнь, артист продолжал работать.

Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.