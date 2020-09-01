Щербаков назвал «неожиданный уход» из жизни Клюева большим ударом

Москва, 1 сентября. Знаменитый советский и российский актер театра и кино Борис Щербаков назвал неожиданным уход из жизни своего тезки, друга и коллеги Клюева. И это большой удар для него.

Народный артист РФ рассказал, что узнал печальную весть о кончине члена правления Гильдии актеров кино России незадолго до звонка корреспондента Федерального агентства новостей.

«Вот только что моя супруга сказала об этом буквально пять минут назад, — признался Щербаков. — Ей позвонила Вера Мусатова (российский журналист и кинокритик, а также ведущий специалист Управления региональной политики и проката Госкино России. — Прим. ФАН). Она дружит с Викой, ну, и мы тоже дружим с его теперь уже вдовой. Я не представляю, что с ней сейчас творится…».

По словам собеседника ФАН, ему жаль потерять человека, которого он очень любил и с которым дружил.

«Борис — был потрясающим и человеком, и актером, — сказал Щербаков. — Это, конечно, огромная утрата. Что он делал для театра, для Щепкинского училища, в котором был завкафедрой! Это просто вообще неоценимо! Вот сейчас набран новый курс...».

Смерть Клюева собеседник ФАН назвал неожиданной и вспомнил при этом, что вроде бы ни в одной кинокартине вместе с ним не снимался (на самом деле таких совместных работ 11).

«А если и снимался, то мы не были в одном кадре, — отметил Щербаков. — Но я не по фильмам сужу о нем, а просто по жизни. Мы были знакомы как раз через Веру Мусатову. Для меня это огромный удар, потому что Борис был его очень хорошим другом».

Народный артист РФ (получил это звание в 2002 году), театральный педагог и профессор Борис Клюев скончался в первый день осени от онкологического заболевания — еще в мае 2018 года у него был диагностирован рак легких.

Он снялся почти в 140 фильмах и сериалах, одним из самых известных из которых в последнее время был «Воронины», а также много работал на дубляже картин. Клюеву было 76 лет.