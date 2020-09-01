Стала известна причина смерти Клюева

Москва, 1 сентября. Народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев скончался после продолжительной борьбы с раком легких, сообщили Федеральному агентству новостей в Малом театре, где выступал актер.

Рак легких Клюеву диагностировали в мае 2018 года. Несмотря на болезнь, артист продолжал работать.

Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила в беседе с РИА Новости, что Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны.

«Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить», — отметила она.

Клюев родился в 1944 году в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щепкина. Уже на четвертом курсе был задействован в массовках спектаклей Малого театра, и после окончания училища получил приглашение в этот театр.

Народную популярность Клюеву принесла роль Николая Воронина в сериале «Воронины». В 2012 году актер стал лауреатом премии ТЭФИ.