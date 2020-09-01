Анна Фроловцева о смерти Клюева: Я как в штопоре

Советская и российская актриса театра и кино Анна Фроловцева, комментируя смерть народного артиста России Бориса Клюева, сообщила Федеральному агентству новостей, что находится в состоянии шока.

«Я не могу ничего говорить. Я сама нахожусь в шоковом состоянии. Понимаете, я даже не в Москве. Переживаю как там Вика (Виктория Клюева, жена Бориса Клюева. — Прим. ФАН). Возможно, ей помощь нужна. Только четвертого [сентября] буду в Москве. Ничего не могу сказать. Я сама нахожусь… как в штопоре», — рассказала о своем состоянии Анна Фроловцева.

Ранее директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что на 77-м году жизни скончался Борис Клюев. По ее словам, советский и российский актер «был тяжело болен». Место и время похорон пока неизвестно.

Клюев боролся с раком. В 2018 году он уже был госпитализирован. По словам самого же актера, он испытывал большие проблемы со здоровьем. Предположительно, были поражены легкие.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1969 года являлся актером Государственного академического Малого театра России, играл более чем в 60 спектаклях. Был награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Клюев снялся в ряде известных советских фильмах, в частности «Наградить (посмертно)», «ТАСС уполномочен заявить», «Криминальный квартет». Кроме того, сыграл в фильмах «Очарованный странник», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д’Артаньян и три мушкетера». Также Клюев известен ролями в сериалах «Физрук», «Воронины», «Улицы разбитых фонарей».