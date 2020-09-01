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ФАН-ТВ

Российская команда установила два рекорда на конкурсе «Десантный взвод». ФАН-ТВ

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В эстафете на боевых машинах россияне выиграли заключительный этап конкурса «Десантный взвод», установив два новых рекорда.

Соревнования проходили в рамках «АрМИ-2020» на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные». Среди десантных подразделений наши военные оказалась сильнейшими.

От каждой команды было представлено по три экипажа. Участникам эстафеты предстояло пройти пятикилометровый маршрут. В качестве эстафетной палочки предавать боевым машинам приходилось бревно, а маневрировать среди противотанковых рвов, кроме того участникам было необходимо поражать мишени на огневом рубеже.

Российская команда установила два рекорда на конкурсе «Десантный взвод». ФАН-ТВ

За каждый промах — штрафной круг в 300 метров. После стрельбы участники выходили на скоростной участок преодолевая косогор, брод, трамплин и колейный мост.

Российской команде почти сразу удалось оторваться от китайцев, обойдя их на два круга, что позволило наводчику сосредоточится на мишенях, а экипажу пройти дистанцию, без штрафных метров. Благодаря четкому прохождению трассы наши ребята установили новый рекорд соревнований со временем 6 минут 22 секунд в индивидуальной гонке.

«Ощущения от победы, естественно приятные, приятно представлять страну. Приятно, что за спиной стоят такие парни как экипажи, как стрелки, которые делают, максимально стараются и вкладывают свои усилия и добиваются результата», — поделился впечатлениями Антон Кутахин, командир взвода сборной России.

Российская команда установила два рекорда на конкурсе «Десантный взвод». ФАН-ТВ

Мохамед Сехили, главный судья из Алжира, отметил, что организация соревнований была на высоком уровне, «и команды показали себя более чем достойно». 

«И что очень важно — все следовали всем правилам и не нарушали никаких требований безопасности, так как безопасность была на первом месте», — подчеркнул он.

По итогам общей эстафеты лучшее время также показала российская команда с результатом 22 минуты 18 секунд, более чем на полторы минуты превзойдя прошлогодний результат. Второе место заняли десантники из Беларуси, отставшие от нас на 4 минуты 10 секунд. Третьей с результатом 34 минуты 05 секунд стала команда Алжирской Народной Демократической республики.

Российская команда установила два рекорда на конкурсе «Десантный взвод». ФАН-ТВ

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