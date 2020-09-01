В эстафете на боевых машинах россияне выиграли заключительный этап конкурса «Десантный взвод», установив два новых рекорда.

Соревнования проходили в рамках «АрМИ-2020» на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные». Среди десантных подразделений наши военные оказалась сильнейшими.

От каждой команды было представлено по три экипажа. Участникам эстафеты предстояло пройти пятикилометровый маршрут. В качестве эстафетной палочки предавать боевым машинам приходилось бревно, а маневрировать среди противотанковых рвов, кроме того участникам было необходимо поражать мишени на огневом рубеже.

За каждый промах — штрафной круг в 300 метров. После стрельбы участники выходили на скоростной участок преодолевая косогор, брод, трамплин и колейный мост.

Российской команде почти сразу удалось оторваться от китайцев, обойдя их на два круга, что позволило наводчику сосредоточится на мишенях, а экипажу пройти дистанцию, без штрафных метров. Благодаря четкому прохождению трассы наши ребята установили новый рекорд соревнований со временем 6 минут 22 секунд в индивидуальной гонке.

«Ощущения от победы, естественно приятные, приятно представлять страну. Приятно, что за спиной стоят такие парни как экипажи, как стрелки, которые делают, максимально стараются и вкладывают свои усилия и добиваются результата», — поделился впечатлениями Антон Кутахин, командир взвода сборной России.

Мохамед Сехили, главный судья из Алжира, отметил, что организация соревнований была на высоком уровне, «и команды показали себя более чем достойно».

«И что очень важно — все следовали всем правилам и не нарушали никаких требований безопасности, так как безопасность была на первом месте», — подчеркнул он.

По итогам общей эстафеты лучшее время также показала российская команда с результатом 22 минуты 18 секунд, более чем на полторы минуты превзойдя прошлогодний результат. Второе место заняли десантники из Беларуси, отставшие от нас на 4 минуты 10 секунд. Третьей с результатом 34 минуты 05 секунд стала команда Алжирской Народной Демократической республики.