Меркель отреагировала на угрозу санкций в адрес «Северного потока — 2»

Берлин, 1 сентября. Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала достроить «Северный поток — 2», несмотря на санкционные угрозы со стороны американских сенаторов в адрес операторов порта немецкого города Засниц.

По информации телеканала MDR, Меркель выступила против рестрикций во время визита в город Штральзунд.

«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод «Северный поток — 2», несмотря на противодействия США», — указывает телеканал.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США, Прибалтика и Украина. Например, США хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, который в разы дороже российского ресурса.

В Германии неоднократно заявляли, что СП-2 экономический проект, а представители немецкого бизнеса считают угрозы американцев в адрес «Северного потока — 2» беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.

Немецкий политолог Александр Рар, комментируя угрозы санкций США в адрес «Северного потока — 2», заявил, что это не способно остановить реализацию проекта. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов больше нет никаких инструментов давления против масштабного международного проекта.