В Сыктывкаре почтили память жертв Беслана

В Сыктывкаре прошло торжественное возложение цветов в память жертв Беслана. Ветераны боевых действий Республики Коми почтили погибших в страшной трагедии, случившейся 16 лет назад.

По-армейски чеканным шагом группа мужчин с гвоздиками в руках подходят к памятнику Скорбящему воину. В торжественной тишине звучит: «Цветы возложить!».

Ровно шестнадцать лет назад трагедия Беслана потрясла весь мир. Участники скорбной встречи делятся чувствами.

«Эта трагедия всколыхнула весь мир, всю нашу страну и стало понятно, что терроризм — это огромная проблема, — говорит лидер партии «Родина в Республике Коми Александр Пасечник.

Решение этой проблемы — это не только задача государства, это не только задача правоохранительных органов, это задача каждого из нас. Потому что сегодняшнее спокойствие может неожиданно смениться как в Беслане теми ужасами, которые там произошли».

Мемориал Скорбящий воин в Сыктывкаре воздвигли в честь земляков погибших в локальных конфликтах. Не случайно именно на этом месте бывшие десантники и просто неравнодушные горожане решили вспомнить жертв Беслана. Первого сентября 2004 года при выполнении операции по освобождению детей погибло немало бойцов и офицеров спецназа.

«Мы призываем исполнять свой человеческий долг, ввести эту дату в календарь памятных дат и приводить на такие мероприятия учеников, чтобы на примере показывать, что такое трагедия и кто герой», — заявляет Юрий Беляцкий, председатель республиканской организации «Союз десантников».

Сыктывкарцы пришли отдать дань памяти погибшим школьникам, а так же бойцам, кто принимал участие, отдать дань, сказать, что готовы сделать все, чтобы трагедия не повторилась.

«Мы делаем все, чтобы это не повторилось, будучи на гражданке», — заверяет ветеран боевых действий Вадим Фадеев

Встреча на площади у Бронзового солдата стала еще одной возможностью вместе почтить тех, чьи смерти 16 лет назад навсегда изменили мир. Для такой трагедии не может быть срока давности. Скорбь сплотила людей разных поколений.