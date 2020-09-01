В Сыктывкаре почтили память жертв Беслана

В Сыктывкаре прошло торжественное возложение цветов в память жертв Беслана. Ветераны боевых действий Республики Коми почтили погибших в страшной трагедии, случившейся 16 лет назад.
По-армейски чеканным шагом группа мужчин с гвоздиками в руках подходят к памятнику Скорбящему воину. В торжественной тишине звучит: «Цветы возложить!».
Ровно шестнадцать лет назад трагедия Беслана потрясла весь мир. Участники скорбной встречи делятся чувствами.
«Эта трагедия всколыхнула весь мир, всю нашу страну и стало понятно, что терроризм — это огромная проблема, — говорит лидер партии «Родина в Республике Коми Александр Пасечник.
Решение этой проблемы — это не только задача государства, это не только задача правоохранительных органов, это задача каждого из нас. Потому что сегодняшнее спокойствие может неожиданно смениться как в Беслане теми ужасами, которые там произошли».
Мемориал Скорбящий воин в Сыктывкаре воздвигли в честь земляков погибших в локальных конфликтах. Не случайно именно на этом месте бывшие десантники и просто неравнодушные горожане решили вспомнить жертв Беслана. Первого сентября 2004 года при выполнении операции по освобождению детей погибло немало бойцов и офицеров спецназа.
«Мы призываем исполнять свой человеческий долг, ввести эту дату в календарь памятных дат и приводить на такие мероприятия учеников, чтобы на примере показывать, что такое трагедия и кто герой», — заявляет Юрий Беляцкий, председатель республиканской организации «Союз десантников».
Сыктывкарцы пришли отдать дань памяти погибшим школьникам, а так же бойцам, кто принимал участие, отдать дань, сказать, что готовы сделать все, чтобы трагедия не повторилась.
«Мы делаем все, чтобы это не повторилось, будучи на гражданке», — заверяет ветеран боевых действий Вадим Фадеев
Встреча на площади у Бронзового солдата стала еще одной возможностью вместе почтить тех, чьи смерти 16 лет назад навсегда изменили мир. Для такой трагедии не может быть срока давности. Скорбь сплотила людей разных поколений.
«Это действительно очень важная дата, поскольку для того, чтобы предотвращать и не допускать таких событий, мы должны помнить историю и связанные с ней страшные и просто зверские события, — делится чувствами студент Иван Пасечник. — Не важно, сколько пройдет лет, главное, чтобы люди, ответственные за те события, понесли очень серьезное наказание. И в будущем в таком случае не повторится, как не повторится ситуация с Максимом Шугалеем, которого полтора года держат в плену, и с многими нашими соотечественниками, с которыми происходят такие страшные вещи».