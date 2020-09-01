Депутат Новиков ответил Тихановской на заявление о Крыме

Москва, 1 сентября. Высказывание бывшего участника президентских выборов в Белоруссии Светланы Тихановской касательно принадлежности Крыма прокомментировал российский депутат Дмитрий Новиков.

Напомним, что сбежавшая из Белоруссии оппозиционер поставила под сомнение законность воссоединения Крыма с Россией. В то же время она признала, что фактически этот регион является частью территории РФ.

Депутат Госдумы подчеркнул, что высказывания такого рода могут говорить о том, что Тихановская является ставленником Запада. Парламентарий предупредил белорусов, что если этот деятель каким-то образом получит власть в их стране, то начнет проводить антироссийскую политику.

Дмитрий Новиков подчеркнул, что речь идет не просто о том, что Тихановская поспособствует разрыву братских связей. Самим белорусам эта оппозиционер не даст ничего хорошего, ведь она будет отстаивать интересы других стран.

«Ни о каком «братском» отношении в этом случае между нашими государствами речи не будет. Проиграют и белорусы, ведь она будет блюсти чужие интересы», — уверен депутат.

По мнению парламентария, Тихановской руководят те, кто уже добился своего на Украине, совершив там революцию. Следовательно, если оппозиция возьмет верх в Белоруссии, то республику ждет разруха. Есть вероятность возникновения гражданской войны, сообщает «Вечерняя Москва».