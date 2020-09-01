Доктор Комаровский раскрыл всю правду об ибупрофене

Киев, 1 сентября. Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл всю правду об ибупрофене. Он посвятил разбору этого лекарства видео на своем YouTube-канале.

Доктор Комаровский решил сделать видео об ибупрофене из-за слухов о том, что его нельзя применять при лечении нового типа коронавируса.

«На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — сказал Комаровский.

Он указал, что врачи продолжают рекомендовать ибупрофен как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.

Ведущий напомнил, что лекарство отпускается без рецепта практически во всех странах мира с 1983 года. По его мнению, опыт использования препарата говорит о его высокой эффективности и безопасности.

«Ибупрофен — один из самых безопасных препаратов, который практически лишен токсического влияния на печень и почки», — констатировал доктор Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал об опасном влиянии антибиотиков на организм человек. Он подчеркнул, что если лекарство не показано, то противопоказано.

Врач также развеял миф о том, что колоть антибиотики эффективнее, чем принимать в таблетках. По его словам, пояснил, все современные лекарства прекрасно всасываются из желудка.