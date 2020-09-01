Варшава навязывает свою версию начала Второй мировой

Москва, 1 сентября. Польский МИД в очередной раз попытался привить окружающим свое видение Второй мировой войны, на этот раз с помощью «дипломатической викторины». Сомнительную инициативу Варшавы оценил политолог Александр Носович.

День, когда германские войска вошли на территорию Польши, польские дипломаты решили отметить проведением викторины. Тест был издан на трех языках, польском, английском и русском, а его вопросы касались событий Второй мировой: пакта Молотова-Риббентропа, Ялтинской конференции и других событий.

По словам Носовича, перед Варшавой на данный момент стоит простая и очевидная задача. Поляки стремятся постоянно напоминать окружающим о своей версии произошедшего, которая серьезно отличается от принятой в России, и эта викторина также является историческим выпадом. По мнению представителей восточноевропейского государства, ответственность за начало глобальных боевых действий несет не только Берлин, но и Москва, так как советское руководство подписало пакт о ненападении с нацисткой Германией.

«Лучшей реакцией для российского посольства на этот достаточно жалкий и глупый выпад со стороны польского МИД — вообще никак не реагировать», — заметил Носович.

Стоит отметить, что попытка пересмотреть события середины прошлого века может привести к негативным последствиям не в России, а странах Восточной Европы. Как сообщалось ранее, иск дома Лихтенштейнов о реституции в Чехии напомнил, кто есть кто в Европе.