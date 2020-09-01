Солонников назвал санкции США в отношении РФ и РБ частью кампании Трампа

Заявления о введении санкций звучат красиво, однако в реальности подобные решения мало влияют на объект их применения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость агентства Reuters, в котором оно, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает о возможности введения новых ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов против России в случае, если Москва станет «более открыто вмешиваться в ситуацию» в Белоруссии.

«Это может значить все, что угодно, — заявил политолог. — Если в рамках предвыборной кампании нынешнему главе Белого дома надо будет продемонстрировать решительность и ввести санкции против еще кого-нибудь (как это уже случилось и, возможно, еще не раз случится с Китаем), раздав «подарки» американской дубиной, то могут вновь вспомнить про РФ. Ну а кому, если не нам? Понятно, что есть еще Иран и Венесуэла, но это уже не так интересно американскому обществу».

По словам эксперта, в этой ситуации любое действие России может оказаться «избыточным вмешательством»: встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, снижение цен на поставку каких-то товаров для Минска, отсрочка по платежам в кредит, предоставление льготных условий для белорусской продукции при транспортировке их по железной дороге до российских портов.

«Любые эти действия могут быть оценены как «чрезмерная поддержка» властей РБ, — добавил собеседник ФАН. — Если решат вводить санкции — это значит, что их введут, и тут уже не важно, за что именно. Это могут быть ограничения для каких-то наших предприятий, которые снизят цены на провоз белорусских товаров, точечные выпады против некоторых наших политиков, которых обвинят в симпатиях к Лукашенко — все что угодно».

Солонников также прокомментировал информацию о возможном вводе ограничений против семерых высокопоставленных чиновников Республики Беларусь, якобы замешанных в «фальсификации» президентских выборов 9 августа.

«Подобного следовало ожидать, — сказал политолог. — У США и ряда других стран есть определенная позиция — избрание Лукашенко не признавать. В эту канву и ложатся все последующие решения».

По словам эксперта, раньше инструмент введения санкций не применялся — это попросту считалось невозможным. Вместо этого основным инструментом политического давления было ограничение дипломатических контактов и поддержка оппозиции в тех государствах, которые Вашингтон хотел наказать.