Депутата исключили из фракции «Слуга народа» после оскорбления Зеленского

Киев, 1 сентября. Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа». Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Во вторник парламентарий на первом заседании четвертой сессии Рады назвал украинского лидера Владимира Зеленского пустым местом и обвинил его в том, что он «упустил шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха», пишет «Украина.ру». После этого инцидента члены партии начали сбор подписей за исключение Лероса из фракции.

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины», — говорится в сообщении.

Сам депутат заявил, что сбор подписей был организован по указу Зеленского.

Весной Лерос опубликовал видеозаписи в социальных сетях, на которых человек, похожий на Дениса Ермака — брата главы офиса президента Андрея Ермака, обсуждает продажу государственных должностей. После этого правоохранители начали расследование.

Позднее глава украинского государства назвал это дело пустым и заявил, что ему известно, кто сделал запись и хотел его шантажировать.