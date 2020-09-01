В России закончили разработку приложения «Мобильный идентификатор»

Москва, 1 сентября. Разработчики закончили работу над приложением «Мобильный идентификатор». Сейчас оно проходит сертификацию. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Там все уже создано, вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей. У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Ранее об эксперименте с приложением сообщали в Минкомсвязи России. Предполагается, что «Мобильный идентификатор» заменит паспорт жителям Москвы. Для его установки на смартфон необходимо обратиться в МФЦ. С помощью приложения можно будет получить ряд услуг, но каких именно не уточняется. Безопасность предлагают также обеспечить биометрическими данными.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Воспользоваться приложением «Мобильный идентификатор» сможет любой совершеннолетний москвич, у которого есть верифицированная учетная запись на портале госуслуг и действующий «классический» документ.