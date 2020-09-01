Пугачева не сдержала слез на школьной линейке

Москва, 1 сентября. День знаний в России стал трогательным моментом для родителей тысяч первоклассников. Не стала исключением и певица Алла Пугачева.

Провожая Лизу и Гарри в первый класс, она не смогла сдержать слез. Примадонна попала на видео, которое снимал Максим Галкин и опубликовал в Instagram.

По словам шоумена, семья тщательно готовилась к знаковому событию.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал юморист.

Пользователи стали активно поздравлять звездную пару. Некоторым не верилось, что малыши уже выросли.

«Господи, уже? Макс, не может быть, как же все быстро. В добрый путь, солнышки», — пожелала поклонница.

Одна из подписчиц призналась, что сама не сдержала эмоции от увиденного.

«Так трогательно, я прослезилась, поздравляем вас», — написала девушка.

Напомним, что ранее фотографию с линейки выложила теледива Ксения Бородина. Ее внешний вид на детском празднике возмутил общественность. Пользователи посчитали, что знаменитость в суете забыла надеть штаны и пошла на линейку.