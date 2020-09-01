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Пугачева не сдержала слез на школьной линейке

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Пугачева не сдержала слез на школьной линейке

Москва, 1 сентября. День знаний в России стал трогательным моментом для родителей тысяч первоклассников. Не стала исключением и певица Алла Пугачева.

Провожая Лизу и Гарри в первый класс, она не смогла сдержать слез.  Примадонна попала на видео, которое снимал Максим Галкин и опубликовал в Instagram.

По словам шоумена, семья тщательно готовилась к знаковому событию.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал юморист.

Пугачева не сдержала слез на школьной линейке

Пользователи стали активно поздравлять звездную пару. Некоторым не верилось, что малыши уже выросли.

«Господи, уже? Макс, не может быть, как же все быстро. В добрый путь, солнышки», — пожелала поклонница.

Одна из подписчиц призналась, что сама не сдержала эмоции от увиденного.

«Так трогательно, я прослезилась, поздравляем вас», — написала девушка.

Напомним, что ранее фотографию с линейки выложила теледива Ксения Бородина. Ее внешний вид на детском празднике возмутил общественность. Пользователи посчитали, что знаменитость в суете забыла надеть штаны и пошла на линейку.

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