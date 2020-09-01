Серьезное повреждение, а то и вовсе полная потеря зубов — проблема, с которой рано или поздно сталкивается практически каждый человек. Одни на собственном опыте узнают о том, что такое удаление зуба, еще в подростковый период жизни. Другим удается практически при полном зубном «арсенале» благополучно дожить до пенсионного возраста. Но если еще не так давно наиболее популярным методом восстановления зубов служила установка золотых коронок, вызывающих у большинства современных людей ассоциации с привокзальными цыганами или выходцами из мест не столь отдаленных, то сегодня существует огромное разнообразие методов протезирования, позволяющее каждому пациенту стоматологической клиники, независимо от их возраста, роста или социального статуса, подобрать наиболее подходящий вариант как с точки зрения индивидуальных особенностей, так и со стороны кошелька. Вместе с нашим экспертом — врачом-стоматологом-ортопедом сети стоматологических клиник «Все свои!» Андреем Самсоновым — поговорим о доступных на сегодня методах протезирования, их плюсах и минусах, ответим на распространенные вопросы, развеем некоторые мифы об этом популярном способе восстановления зубов.

Съемное протезирование и его основные разновидности

На сегодняшний день специалисты выделяют два ключевых типа зубных протезов: съемные и постоянные. Также в отдельную категорию можно выделить имплантацию зубов, однако такой метод считается самостоятельным, так как он предусматривает не только установку протеза, но и замещение зубного корня.

Съемное протезирование обычно рекомендуют при полном отсутствии зубов. Впрочем, производится оно и при их частичной потере (адентии). При этом, существует несколько видов съемных протезов, различных по своим характеристикам, материалам, стоимости. Основу акриловых протезов составляет пластина из пластмассы. На ней и располагаются искусственные зубы. Подобные протезы устойчивы к изнашиванию, легко фиксируются, являются недорогими и, как следствие, популярными. Однако иногда из-за своей чрезмерной твердости акриловые зубы могут натирать десны.

Для восстановления нескольких зубов используются бюгельные протезные конструкции, основу которых составляет металлическая дуга с зафиксированной на ней пластмассовой базой с искусственными зубами. Для этого вида протезирования требуются опоры в виде собственных зубов, к которым бюгельные протезы крепятся, как правило, с помощью специальных крючков. Они-то и являются основным минусом конструкции, так как могут быть заметны, когда обладатель искусственных зубов улыбается, разговаривает или принимает пищу.

Самые мягкие съемные протезы изготавливают из нейлона. Они очень комфортны в использовании, незаметны для окружающих, а на фото практически неотличимы от живых зубов. Однако со временем пластичный нейлон растягивается и такой протез начинает выпадать.

Максимально бюджетным аналогом нейлоновым съемным протезам являются конструкции Акри Фри — столь же мягкие и комфортные, но не растягивающиеся при ношении. Кроме того, данные протезы гипоалергенны и подлежат ремонту, что также увеличивает их популярность.

И, наконец, продукт нового поколения — так называемые протезы Квадротти — выполнены из пластмассы на нейлоновой основе. Это единственные съемные протезы, которые при установке на верхнюю челюсть не перекрывают небо, однако их стоимость приходится по карману не каждому.

Виды ортопедических конструкций для несъемного протезирования

Несъемное протезирование — это, в первую очередь, всем известные коронки и мосты, а также вкладки и виниры. Они устанавливаются в кабинете специалиста и не снимаются вплоть до окончания срока службы. Вкладки изготавливают из циркония или керамики и используют в качестве альтернативы пломбам при существенных повреждениях коронок или обширном кариесе. Они полностью восстанавливают форму и предназначение зуба, обладают высокой прочностью и служат дольше пломб. В свою очередь, виниры (накладки) представляют собой микропротезы, также выполненные из керамики или циркония. Их применяют для коррекции эстетических недостатков зубных рядов.

Основным видом несъемного протезирования являются зубные коронки. Они входят практически во все протезы, а также используются для одиночной реставрации. Коронки крепятся на специальный стоматологический клей и опираются, как правило, на сохранившуюся часть собственного зуба или его корень, укрепленный штифтом. Этот вид протезов изготавливают из керамики, металлокерамики и циркония. Коронки прочны, эстетичны и способны выдерживать большие нагрузки.

Восполнить несколько удаленных подряд идущих зубов помогут мостовидные протезы или попросту мосты. В качестве опоры для них выступают соседние зубы, которые предварительно обтачивают, а промежуток между опорами заполняют обычными коронками. Подобная конструкция хороша для восстановления зубов, отсутствующих вместе с корнями. Однако многие пациенты считают неприемлемым обтачивать для ее установки здоровые зубы, поэтому отказываются от данного вида протезирования. В целом же несъемные зубные протезы выглядят натурально, не вызывают дискомфорта при ношении и надежно фиксируются в ротовой полости. Однако при отсутствии большого количества зубов такое протезирование невозможно без привлечения имплантов.

Показания и противопоказания к протезированию

Единственным противопоказанием к протезированию зубов является отсутствие денежных средств, шутит наш эксперт Андрей Самсонов. А если серьезно, то здоровье человека во многом зависит от состояния его ротовой полости, поэтому к протезированию можно прибегать даже если у пациента отсутствует всего один-единственный зуб. Что же касается противопоказаний, то здесь, в основном, речь идет об индивидуальной непереносимости и наличии у пациента онкологии. В остальном же современные технологии таковы, что зубные протезы — в частности, импланты — сегодня ставят даже людям с сахарным диабетом. Главное при этом — выдержать соответствующую диету и перетерпеть более длительный, чем у здоровых пациентов, период восстановления. Также, вопреки распространенному мнению, не является противопоказанием для имплантации и возраст.

«Самой возрастной моей клиентке было 90 лет на тот момент, когда мы ставили ей имплантаты. А в 91 год мы ее еще и протезировали», — вспоминает доктор.

Через какое время после потери или деформации зуба лучше всего устанавливать зубной протез?

Переход к протезированию после потери зуба разумнее всего осуществлять не ранее, чем через три месяца, так как после удаления зуба кость, на котором он «сидел», немного уменьшается в объеме, и если протез съемный, то в этом случае он будет просто болтаться. Ведь рельеф слизистой изменился. Если же предполагается несъемная протезная конструкция, то под этим зубом может легко образоваться щель.

«Зубы за один день «под ключ»: рекламный трюк или реальность?

Отличная новость для «ленивых» пациентов: обзавестись голливудской улыбкой за один день действительно можно. Но есть, как говорится, нюансы.

«Речь в подобной рекламе, как правило, идет об американской методике «All-in-4». Все это достаточно быстро происходит: отпрепарированный зуб сканируется, на компьютере врач моделирует коронку, которая затем отправляется на фрезеровку, а затем такую коронку действительно можно установить в течение часа, — говорит эксперт. — Правда, показания для внедрения такой методики очень узкие, так как на практике часто выясняется, что зуб был предварительно пролечен, и зачастую не совсем корректно. Поэтому все же достаточно редко можно действительно взять и за один день все отреставрировать».

Нужна ли специальная подготовка к протезированию?

К классическому протезированию подготовки, как таковой, не требуется. Практически никогда не проводятся и аллергопробы, ведь пациент, как правило, сам говорит доктору о том, является ли он аллергиком. Что же касается имплантации, то подготовка к ней включает в себя компьютерную томографию, позволяющую спланировать четкую позицию для установки имплантов и выбрать их размеры. Ну и, конечно же, стандартный предоперационный «пакет», в который входят такие анализы, как кровь на ВИЧ, гепатит, сахар, свертываемость и т. д., никто не отменял. Это необходимо для того, чтобы оценить, насколько человек в целом здоров и как он перенесет оперативное вмешательство. Вместе с тем, обследования «с головы до ног» зубное протезирование, конечно, не предполагает.

Правда ли, что зубное протезирование — это больно?

На сегодняшний день, благодаря качеству анестетиков, процедура протезирования стала абсолютно безболезненной и не вызывает никакого дискомфорта: пациент не чувствует ровным счетом ничего.

«Конечно, звуки работающей бормашины убрать невозможно, но это, скорее, психологический фактор, которого все боятся и поэтому придумывают «страшилки» про болезненность установки зубных протезов», — говорит Андрей Самсонов.

Правда ли, что зубное протезирование — это недешево?

К сожалению, для многих пациентов качественное протезирование зубов действительно является весьма затратным. Однако это не значит, что бюджетным способом восстановить зубы абсолютно невозможно. Следует лишь выбрать клинику, которой можно доверять «на все сто», а затем внимательно прислушиваться к советам вашего лечащего врача и вместе с ним выбирать вариант, оптимальный по соотношению «цена-качество-эффективность».

Как быть, если зубной имплантат не приживется?

Согласно общемировой статистике, не приживаются лишь около 2-3% имплантатов. Это может произойти из-за ошибок специалиста (например, недостаточной стерильности операции или игнорирования существующих противопоказаний), а также несоблюдения пациентом рекомендаций в послеоперационный период.

«Мы ведем собственную статистику и получаем значительно меньше отторжений — не более одного процента. При этом, большинство из них связано с тем, что костная ткань вокруг имплантата по каким-то индивидуальным причинам не образуется. В таком случае имплантат абсолютно безболезненно выворачивается и на его место устанавливается новый, чуть большего диаметра. Этот имплантат уже не отторгается организмом: по крайней мере, я ни разу не встречал этого ни в собственной практике, ни в рассказах коллег», — комментирует эксперт.

«Мода на улыбку»: часто ли к зубным протезистам обращаются с причудливыми запросами?

Как ни крути, а в приоритете на сегодняшний день остается идеальная улыбка, украшенная ровными зубами светлых тонов. Однако существуют и варианты несовершенства, которые, по мнению многих, лишь добавляют шарма их обладателям. Кто-то, быть может, стремится немного походить на вампира. В Японии, например, не так давно существовала мода на яэбэ — улыбку, дополненную кривыми клыками, которую с гордостью демонстрировали популярные блогеры, певцы и другие знаменитости, убежденные в том, что это позволяет им выглядеть моложе. Доктор Андрей Самсонов относится к подобным запросам философски:

«Когда вы, например, приходите в автосалон и хотите черную машину, а вам предлагают красную, то вы, скорее всего, настоите на своем или выберете другой салон. То же самое и в нашей профессии: если у человека существуют собственные представления об эстетике, то нет смысла пытаться их поменять. Гораздо лучше — позволить ему улыбаться так, как он хочет, и чувствовать себя при этом счастливым».

Существует ли универсальный вид протезирования, рекомендованный абсолютно всем?

«Даже универсального крема для рук в природе не существует. Здесь же все гораздо сложнее и зависит именно от патологий, дефектов, которые надо восстановить. Мы всегда предлагаем несколько вариантов, оптимальных для реставрации зубных рядов данного конкретного пациента. Все они отличаются по своей продолжительности, удобству использования, стоимости и другим факторам, но конечный выбор, разумеется, всегда остается за пациентом. Если же говорить об универсальности, то здесь, скорее, можно привести в пример эстетическую стоматологию. Ее действительно можно было бы рекомендовать всем. Ведь люди в современном мире сильно сконцентрированы на своей внешности, поэтому работы и у косметологов, и у стоматологов-эстетистов, становится все больше и больше», — отметил эксперт.

Что делать, чтобы зубные протезы прослужили максимально долго?

После установки любых зубных протезов крайне важна гигиена полости рта: именно она выступает гарантом максимальной продолжительности жизни любых ортопедических конструкций. Хорошая гигиена — это, в частности, использование ирригаторов, периодическая чистка в профессиональной клинике, поддерживающая терапия и т. д.