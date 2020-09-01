МИД РФ оценил возможность введения США санкций из-за Белоруссии

Москва, 1 сентября. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии. Он также прокомментировал сообщения о возможности санкций Вашингтона против Москвы из-за Минска.

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что «происходит примитивизация американского внешнеполитического курса». По его мнению, на любую проблему хотят отвечать лишь одним способом — санкциями.

«США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами», — сказал Рябков в интервью «Интерфаксу».

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в республике вспыхнули протестные акции. Глава государства убежден, что в беспорядках заинтересованы внешние силы.

Ранее эксперт Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что агрессивная риторика Запада в отношении властей Белоруссии — попытка выработать новую методику проведения цветных революций.