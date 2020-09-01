Киев, 1 сентября. Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал наложенный Киевом запрет на приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистральных каналов. По мнению специалиста, в махинациях замешаны украинские радикалы.

На данный момент Северо-Крымский канал перекрыт украинцами, пытающимися «засушить» российский полуостров Крым. Недавно водные магистрали попытались приватизировать, однако чиновники соседнего государства обратили внимание на данную «подозрительную активность». На процесс приватизации был наложен запрет. Министерство «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» посчитало, что подобным образом Киев пресечет возникновение возможных «угроз национальным интересам».

По мнению Погребинского, запрет был наложен из-за того, что руководство страны «прогнулось» под радикалами. Киев попытался показать стойкость власти, не способной никому передать контроль над водными артериями. Однако данный жест носит сугубо символический характер, так как украинцы в любом случае не рискнут подавать воду на территорию полуострова.

«Крымчанам не стоит надеяться на это», — подвел итог политолог.

Но в данном случае стоит уточнить, что жители Крыма не могут на что-то надеяться при действующей власти, однако в случае глобальных потрясений в соседней стране все может резко измениться. Как сообщалось ранее, уже скоро на территории Украины должны пройти местные выборы, которые политологи считают событием «страшнее войны».