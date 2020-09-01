МИД Дании вызвал посла РФ из-за инцидента с Су-27 и B-52 над Балтикой

Копенгаген, 1 сентября. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла РФ в датский МИД после инцидента с Су-27 над Балтийским морем, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства», — цитирует RT заявление министра.

28 августа два российских истребителя Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США. Позднее Пентагон пожаловался на «опасные маневры» российских летчиков, отметив, что истребитель Су-27 пересек траекторию полета В-52, что «ограничивало маневренность летательного аппарата и увеличивало вероятность столкновения». В НАТО также заявили, что Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтикой, нарушив воздушное пространство Дании.

В Минобороны РФ опровергли все обвинения. По данным российского оборонного ведомства, полет истребителя Су-27, который поднимался в воздух для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, проходил над нейтральными водами Балтийского моря и не нарушал границу Дании.

Добавим, что у российских границ в последнее время все чаще стали происходить подобные инциденты. В частности, утром 31 августа сообщалось, что самолеты сразу четырех государств НАТО были перехвачены российским истребителем Су-27 над Балтийским морем. Приблизившись на допустимое расстояние, российский экипаж установил, что к границе приближались самолеты Дании, ФРГ, США и Швеции. Российский самолет вынудил четыре «цели» кардинально сменить курс.

Вечером 31 августа стало известно, что российские истребители Су-27 сопровождали над Балтийским морем стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.