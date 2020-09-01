Следователь Эфендиев взят под стражу по делу о взятке на 5 миллионов рублей

Москва, 1 сентября. Следователь Главного управления СК РФ Грей Эфендиев, который подозревается в посредничестве во взяточничестве, был взят под стражу. Меру пресечения фигуранту уголовного дела избрал Басманный суд Москвы.

Находиться под стражей он будет до 31 октября. Защита настаивала на домашнем аресте.

Правоохранительные органы считают, что подозреваемый предложил сотруднику управления «решить вопрос» с освобождением гражданина от уголовной ответственности. Эфендиев сказал, что через него следователь может получить взятку в сумме пяти миллионов рублей.