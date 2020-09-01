Москва, 1 сентября. Российский политолог Владимир Корнилов призвал руководство РФ жестче реагировать на выходки СБУ. По словам специалиста, спецслужбы соседнего государства «обнаглели» и выманивают граждан России за границу для реализации своих целей.

Ранее украинские спецслужбы уже проявляли активность, однако только на тех территориях, которые считали «своими». То есть представители Украины предпочитали действовать на территории Донбасса и воссоединившегося с Россией Крыма. Однако недавно агенты соседней страны произвели неудачный захват гражданина России на территории Подмосковья, что уже выходит за все рамки. По словам специалиста, украинцы просто пытались «нащупать предел терпения» нашей страны. Корнилов заявил, что у России есть силы остановить наглость СБУ.

«Я думаю, что если и сейчас не начать отвечать более решительно, то они пойдут дальше и будут совершать теракты», — предположил Корнилов.

Ранее украинские политические деятели, в том числе Дмитрий Ярош, предлагали устраивать теракты и диверсии в российских городах. Политолог заявил, что России просто необходимо дать ответ Киеву, а не ограничиваться очередным выражением дипломатической озабоченности из-за сложившейся ситуации. К примеру, президент соседней страны Владимир Зеленский должен быть «жестко предупрежден», и если это не поможет, то уже российские операции должны быть перенесены на территорию Украины.

Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал журналист Армен Гаспарян. Он объяснил, почему СБУ «вторгается» на российскую территорию.