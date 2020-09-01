«Нафтогаз» отчитался о рекордных объемах газа в подземных хранилищах

Киев, 1 сентября. Украина накопила рекордное количество газа в подземных хранилищах (ПХГ), сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В эфире телеканала «Украина-24» Коболев заявил, что в текущем году «Нафтогаз» побил рекорд, поскольку запасы газа составили более 24 млрд кубометров. Глава газовой компании допустил, что в этом сезоне объем газа в ПХГ Украины может составить до 28 млрд кубометров.

«Мы можем выйти на 27–28 млрд кубометров», — добавил он.

В минувший отопительный сезон, который закончился 26 марта, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 999,57 млн кубометров, до 15 784,11 млн кубометров.

Ранее стало известно, что на Украине приняли решение на 7% повысить цены на газ. Об этом рассказала депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение было принято органом, подчиняющимся президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом она не ожидала, что получится такая ситуация.

Кроме того, добавила Тимошенко, рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа.

В середине августа пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что в сентябре газ для населения Украины подорожает на 10-45% относительно августа — с 4,73 грн за куб. метр до 5,24 грн за куб. м.

Политолог Андрей Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что украинские власти не справляются с экономическим кризисом. А когда власти откровенно бездарные, то единственное что они могут придумать, это обобрать простых людей.