Бородина пришла на линейку дочерей «без штанов»

Москва, 1 сентября. Теледива Ксения Бородина опубликовала в Instagram семейное фото, сделанное возле гимназии ее дочерей. В ответ она получила упреки от пользователей. По мнению многих фолловеров, знаменитость «забыла надеть штаны» на школьную линейку.

На кадре Бородина снята в жакете и мини-шортах. Кстати, несколько человек подчеркнули, что в таком виде она и сама похожа на школьницу или студентку. Однако масса критиков посчитала, что на детское мероприятие звезда пришла в неподобающем виде.

«Я, конечно, ни хрена не понимаю в моде, но мне кажется, что юбочка коротковата для проводов в школу», — выразила мнение фолловер.

«Вот все шикарно! Но почему мама должна быть на таком событии в такой короткой юбке?» — выразила непонимание поклонница.

«Как будто штаны надеть забыла», — «уколол» подписчик.

Одна из комментаторов предположила, что в торжественный день мама Бородина сильно забегалась и в суматохе забыла надеть юбку.

Другая поклонница заявила, что со вкусом у теледивы есть проблемы, обратив внимание на сочетание длинных носков и обуви.