В РФ начались работы по созданию нового комплекса ПВО «Птицелов»

Москва, 1 сентября. Зенитно-ракетный комплекс «Птицелов» сможет защитить «Арматы» и другую наземную технику России от различных угроз с воздуха, среди которых ракеты, бомбы и БПЛА. Уже через два года боевая машина заступит на испытания.

На данный момент сухопутные войска России от атак с воздуха защищают устаревшие советские комплексы, и это недоразумение было решено исправить с помощью «Птицелова». Изначально планировалось, что новинка будет стоять на вооружении сугубо ВДВ, однако затем командование решило приспособить ЗРК и для защиты сугубо наземных частей.

«Принципиальное решение разработать сухопутную версию «Птицелова» уже принято, и работы по ней уже идут», — сообщил «Известиям» источник в Министерстве обороны.

Для обнаружения целей отечественная новинка будет использовать круглосуточную и всепогодную лазерно-оптическую установку, наводящую боеприпасы при помощи современной лазерной системы.

Комплекс будет размещен на шасси БМП-3, что позволит ему сопровождать танки и другую технику на маршах почти по любой местности. Известно также, что «сухопутная» версия «Птицелова» может обзавестись более дальнобойными ракетами, чем его десантируемый собрат. Разработка ЗРК на двух разных платформах ведется одновременно.

Тем временем коллеги специалистов, работающих над современным ЗРК, создают на базе «Арматы» современные машины для поддержки танков. Как сообщалось ранее, современные машины будут создаваться с учетом боевых действий, продолжающихся на территории Сирийской Арабской Республики.