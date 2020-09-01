Адвокат Горгадзе требует приобщать данные видеорегистратора к делам по ДТП

Санкт-Петербург, 1 сентября. При расследовании ДТП следственные органы и суды обязаны принимать в качестве доказательств данные видеорегистраторов, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, адвокат Шота Горгадзе в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?»

«Судам давно пора принимать в качестве доказательства показания видеорегистраторов. Я не пониманию, почему сегодня это не учитывается, это большая ошибка. Необходимо данные видеорегистраторов соответствующим образом изымать, чтобы не допустить возможность монтажа, в последующем использовать как доказательства», — заявил Горгадзе.

Кроме этого, адвокат предлагает отделить ответственность за преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, от ситуаций, когда человек не смог предотвратить ДТП по объективным причинам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Человек, когда совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения, он должен понимать, что он уже представляет угрозу для окружающих, садясь за руль. Когда на темной дороге водитель не увидел перебегающего пешехода, у него очевидно не было предшествующих действий, которые могли привести к ДТП. Вот по такой категории я не стал бы ужесточать наказание. А в категории, когда человек играет в шашечки на дороге, злостно нарушает правила дорожного движения, садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – здесь я за серьезное наказание», — пояснил член Совета по правам человека при президенте РФ.

Ужесточить ответственность эксперт предлагает и за агрессивное вождение на дороге, когда так называемые «учителя» специально создают аварийную ситуацию для других водителей, нередко приводя к серьезным ДТП, в том числе со смертельным исходом.

«При такой ситуации наказание должно быть суровым. Это не будет считаться умышленным убийством, но для непредумышленных убийств я бы подразделял, когда человек своими действиями создает возможность ДТП и понимает, что тот, кого он наказывает таким образом, может серьезно пострадать вплоть до летального исхода, здесь, я считаю, классификация наказания должна быть иной», — уверен Шота Горгадзе.

В таких случаях показания видеорегистраторов имеют ключевую роль, считает эксперт.

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