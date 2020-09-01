Горгадзе рассказал, кто возвращал в профессию Пашаева после лишения статуса

Санкт-Петербург, 1 сентября. Адвокат и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе рассказал, как Эльман Пашаев возвращается в профессию после лишения адвокатского статуса.

Этот вопрос обсуждался в ходе пресс-конференции на тему «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?», которая состоялась 1 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот». Горгадзе рассказал, кто возвращал в профессию адвоката Пашаева после лишения статуса.

«Адвокат Пашаев уже много раз переставал быть адвокатом, но потом почему-то адвокатское сообщество ему статус возвращала, и даже я видел несколько раз, он был награжден адвокатским сообществом. Я правда не знаю, за какие заслуги. Поэтому он формально, если его лишат адвокатского статуса, имеет право через год вновь подать документы. И делает это он обычно в разных регионах. К сожалению, так работает система, а может и не к сожалению. Поэтому я не думаю, что Эльман Пашаев уйдет с адвокатского небосклона», — рассказал Шота Горгадзе.

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