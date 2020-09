Змея попыталась себя съесть и попала на видео

Москва, 1 сентября. Видео, на котором змея пытается съесть собственный хвост, обсуждают в социальных сетях. На запись обратило внимание Republic World.

Ролик опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) в своем аккаунте в Twitter, его посмотрели 16,5 тысячи пользователей. Запись собрала уже более тысячи лайков.

На видеозаписи, длительность которой полминуты, змея кусает себя за хвост. Рептилия постепенно заглатывает свой хвост. На кадрах видно, что кто-то что-то льет в рот змее, и она потом отпускает свою конечность.

Snakes who eat other snakes will confuse their own tail for another snake and will end up eating itself.



There is a greek word for it called ouroboros and it symbolizes the eternal cycle of life and death.



Source: SM pic.twitter.com/rItHC5V782