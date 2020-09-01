Бочкарева честно рассказала о позорном случае в День знаний

Москва, 1 сентября. Российская актриса Наталья Бочкарева опубликовала в своем Instagram запись, посвященную ее первому походу в школу. В День знаний с будущей знаменитостью произошел позорный случай, о котором она откровенно рассказала.

Много лет назад совсем еще юная Наталья Бочкарева самостоятельно отправилась в школу. Одетую в коричневое платьице и белый фартучек девочку по дороге на праздник встретил соседский петух, перекрыл ей дорогу и не давал пройти дальше.

Живность принадлежала бабе Вале, которая разводила куриц в сарайчике неподалеку от дома Бочкаревой. По словам звезды, птица кудахтала и агрессивно себя вела, а успокоить ее не получалось. Тогда будущая актриса попробовала убежать от разошедшегося «вестника зари», однако попытку нельзя назвать полностью успешной.

«Я отхватила от него в самое пикантное место!» — сообщила подписчикам Бочкарева

Рассказ о своем приключении актриса сопроводила фотографией в образе своего самого известного персонажа — Даши Букиной из сериала «Счастливы в месте». На снимке актриса запечатлена в школьной форме с большими бантами на голове и с лентой.

В социальных сетях актриса зачастую выкладывает не только истории из своей жизни, но и обворожительные снимки, приводящие в восторг подписчиков. Как сообщалось ранее, в последней раз фанатов восхитил опубликованный снимок пышного бюста знаменитости.