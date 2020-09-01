Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Власти США могут ввести новые санкции в отношении России

272
0 Оставить комментарий

Власти США могут ввести новые санкции в отношении России

Вашингтон, 1 сентября Власти США рассматривают вариант введения новых санкций против России. Вашингтон таким способом хочет «отстаивать» интересы Белоруссии.

Примечательно, что американцы задумались над введением санкций в отношении семи государственных служащих Белоруссии. Публичное обсуждение ограничительных мер ожидается через несколько дней, сообщает Reuters.

В Белом доме считают, что семь белорусских чиновников могли быть связаны с проведением «не совсем честных выборов» президента республики. Также источник в администрации Трампа отметил, что Вашингтон не согласен с принятыми мерами в отношении участников протестов в Белоруссии.

Новости партнеров