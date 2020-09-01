Блогер Сардаров уехал в США и признал себя «бомжом»

Лос-Анджелес, 1 сентября. Блогер Амиран Сардаров, известный в России как автор «Дневника хача», перебрался в США. Жизнь в западной стране обходится ему очень дорого, о чем он сам рассказал.

Отметим, что в России блогер неплохо зарабатывал, если сравнивать с доходами певцов и телеведущих. За год его доход мог составлять несколько десятков миллионов рублей.

Постепенно он стал терять удовольствие от своей деятельности, поэтому решил «подзарядиться» в Штатах. Там он тратит солидные суммы на комфортное проживание. Несмотря на это, он не считает себя обеспеченным человеком в США.

«Сколько бы ты ни зарабатывал в России, ты здесь бомжара», — сказал он в эфире YouTube-канала «Че каво».

По словам блогера, поиск квартиры занял у него всего пару дней. Аренда жилья в Лос-Анджелесе обходится ему почти в полмиллиона рублей. Сардаров рассказал, что при выборе жилья ключевым параметром для него является вид из окон. Именно красивая панорама дает ему энергию и мотивацию. Интерьер в нынешней квартире далек от современного.

Пробыв в Штатах меньше месяца, блогер уже завел отношения. Примечательно, что он продолжает иногда финансово помогать бывшим возлюбленным.