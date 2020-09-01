Гинцбург заявил, что прививка от COVID-19 нужна переболевшим бессимптомно

Москва, 1 сентября. Прививка от нового типа коронавируса необходима тем, кто перенес COVID-19 без симптомов и в легкой форме. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что пока нет достаточных сведений, чтобы сделать вывод, как долго может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

Коронавирусная инфекция охватила практически весь мир, пишет Infox.ru. На сегодняшний день у более чем 25 млн человек выявлена инфекция, более 18 млн пациентов смогли победить опасный вирус. От инфекции скончались 862 тысячи человек.