Раненый лось отомстил подстрелившему его охотнику в США

Вашингтон, 1 сентября. В США раненый лось отомстил подстрелившему его охотнику и насмерть забодал его, сообщает Oregon Live.

В округе Тилламук 66-летний мужчина выстрелом из лука ранил лося поздно вечером, но не смог его выследить из-за темноты.

На следующее утро мужчина вместе с владельцем охотничьего участка отправился на поиски животного. Им удалось обнаружить лося. Однако когда охотник попытался добить зверя, он бросился и ударил его рогами в шею. Мужчина скончался от полученных ран.

По данным полиции, лося застрелили, а его мясо передали в окружную тюрьму.

Ранее в Германии дикий кабан оставил нудиста без ноутбука. Местная жительница опубликовала в Facebook кадры голого мужчины, гоняющегося за кабаном на озере Тойфельзее в Берлине. Увидев снимки, он лишь рассмеялся.

Немец спокойно отдыхал на берегу озера, но в какой-то момент на пляже появился дикий кабан с выводком поросят. Животное клыками схватило сумку с ноутбуком и намеревалось сбежать от удивленного мужчины. Нудисту больше ничего не оставалось, кроме как погнаться за вором буквально без одежды.