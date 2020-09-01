Богатейшие россияне потеряли $16,7 млрд с начала 2020 года

Москва, 1 сентября. Состояние богатейших россиян снизилось на 16,7 миллиарда долларов с начала 2020 года. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В него входят 23 россиянина. С начала текущего года их совокупный капитал снизился на 16,7 миллиарда долларов. Однако некоторые все-таки смогли увеличить свое состояние. Расчеты делались на основании цен акций компаний, в которых миллиардеры имеют долю, отмечает РИА Новости.

Первое место за совладельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным, его состояние сократилось на 1,54 миллиарда долларов и достигло отметили в 6,5 миллиарда. Далее идет один из владельцев «Новатэка» Леонид Михельсон. Он потерял почти четыре миллиарда долларов. На третьем месте — Владимир Лисин (НЛМК), его состояние с начала года сократилось на 1,81 миллиарда. Об этом пишет Ura.ru/

Однако некоторые россияне увеличили свое состояние, отмечает «ФедералПресс». Речь идет об Алишере Усманове (+2,29 млрд), Викторе Вексельберге (+160 млн), Андрее Мельниченко (+698 млн).