Каждый из нас мечтает о ровной и белоснежной улыбке. Но порой для достижения такого результата требуется много времени. Например, ношение брекет-систем у многих пациентов занимает больше года, затем следует череда отбеливаний. Причем нередки случаи, когда конечный результат все равно не устраивает людей. Что же делать в таком случае? Обтачивать зубы под коронки или же искать другой, более безопасный путь для достижения «Голливуда»? Выход есть, и это люминиры!

Что это такое

Люминиры можно назвать одним из видов виниров, о которых мы писали ранее. Однако от керамических или композитных виниров они все же отличаются. Как в беседе нашему изданию рассказала стоматолог-ортопед, эксперт по ортопедии сети стоматологических клиник «Все свои!» Олейникова Лариса Сергеевна, люминиры изготавливаются в США с 1985 года. Технология их производства держится в строжайшем секрете, что делает люминиры по-настоящему уникальным продуктом на рынке современной стоматологии.

Собой они представляют очень тонкие пластинки, которые наклеиваются на поверхность зуба, делая ее белой, ровной и гладкой.

Но чем же они отличаются от виниров? Начнем с толщины, ведь люминир — это тончайшая и полупрозрачная пластинка из керамики. В свою очередь, виниры обычно достигают толщины в 2-3 миллиметра. Также стоит отметить, что для люминиров практически не требуется препарирование зуба. Проще говоря, эти керамические пластинки просто закрепляются на челюсти с помощью специального клея. Такого не скажешь о винирах, ведь перед их установкой зубы пациента обтачиваются. Поэтому можно сделать вывод, что люминиры — быстрый и безопасный способ преобразить свою улыбку.

Показания и противопоказания к установке

Установка такой конструкции помогает решить все эстетические проблемы в полости рта. Среди перечисленных доктором Олейниковой показаний к установке оказались:

сколы и трещины на эмали;

промежутки между зубами;

изменившаяся в цвете реставрация;

небольшие неровности зубного ряда.

Но несмотря на всю безопасность люминиров, некоторым пациентам врачи все же посоветуют отказаться от идеи их установки. Варианты могут быть разными:

большие промежутки между зубами;

неправильный прикус или его снижение, которое ведет к сильной нагрузке на центральные зубы;

очень темный цвет эмали, поскольку тонкие пластинки не смогут его перекрыть;

отсутствие зубов в жевательном отделе;

сильная стираемость зубов.

Важно

«Если имеется стираемость поверхности всех зубов, в том числе и жевательных, то в случае таких функциональных нарушений необходимо восстановить высоту зубов, после чего приступать к эстетической коррекции. Но в таком случае, скорее всего, будут коронки».

Доктор еще раз уточнила, что в основном люминиры устанавливаются на передние зубы. Поэтому этот метод коррекции исключительно эстетический, а не капитальный, ведь он не исправит прикус и сильную кривизну зубов. Также не стоит забывать, что в случае установки люминиров в обход противопоказаний можно столкнуться с такими неприятностями, как сколы и трещины в самих пластинках.

Вопросы, которые так волнуют пациентов

Во время интервью мы попросили доктора ответить на несколько вопросов, которые пациенты чаще всего задают, сидя в кресле у стоматолога-ортопеда. Одним из самых распространенных был вопрос о препарировании зубов в случае установки люминиров. В ответ на это доктор Олейникова отметила, что многое зависит от клинического случая.

Комментарий эксперта

«Если мы делаем десять зубов и один из них стоит не в дуге, то при наложении люминира объем зуба сильно изменится. В таких случаях и проводится обточка, но, как правило, она минимальная. Но в целом эта методика не подразумевает препарирование зубов».

Также мы спросили, существует ли риск поднятия десны после установки люминиров. Выяснилось, что эта методика присутствует в российской стоматологии с 2009 года, но даже сейчас пациенты, которые в то время сделали себе люминиры, не жалуются на подобные проблемы. Однако Олейникова отметила, что десны действительно могут подниматься из-за имеющейся предрасположенности и определенного биотипа. Чтобы этого избежать, нужно не только обратиться к квалифицированному специалисту, но правильно ухаживать за зубами.

Комментарий эксперта

«Риск поднятия десны минимален. Все зависит от гигиены полости рта. Главное правило — уход за придесневой зоной, поскольку там всегда влажная среда».

Врач рекомендовала раз в полгода приходить к стоматологу на осмотр, тщательно чистить зубы и пользоваться ирригатором. При этом щетка во время гигиенических процедур не должна травмировать десны или царапать люминиры.

И конечно, ограничения. Многих пугает тот факт, что после установки люминиров они лишатся возможности кусать яблоки, грызть орехи и есть твердую пищу. Это не так. По словам доктора, это довольно прочная конструкция, которая рассчитана на жевательную нагрузку. Но все же, как и ко всей керамике, к ним стоит относиться бережно и стараться не употреблять в пищу продукты, которые могут поцарапать поверхность «новых» зубов или навредить им.

А что же делать, если люминир все-таки откололся?

Комментарий эксперта

«Если люминир откололся полностью, то это по большей части расцементировка. Его нужно сохранить и ни в коем случае не выбрасывать. Достаточно принести люминир доктору, который зафиксирует его обратно. Однако случается и такое, что пациенты сильно сжимают зубы и частично скалывают люминиры. В таких случаях поможет только замена».

Доктор Олейникова подчеркнула, что в современном мире существует тенденция к малоинфазивным методам лечения. А значит, в будущем люди все чаще будут прибегать к установке люминиров. По ее словам, эта методика особо актуальна для тех, кто относил брекет-системы и хочет довести свою улыбку до совершенства.