Дочь Легкоступовой раскрыла результаты вскрытия певицы

Москва, 1 сентября. Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль раскрыла результаты вскрытия звезды сцены. По ее словам, мать умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

Бриль в студии программы «Пусть говорят» возмущена, что новый муж матери не вызвал скорую после того, как певица упала в ванной. По ее словам, женщину можно было спасти, если была бы своевременно оказана медицинская помощь.

«Как можно было не вызвать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки. Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», — сказала дочь исполнительницы.

Муж артистки Юрий Фирсов не сказал родственникам, насколько сильно пострадала при падении его возлюбленная. Поэтому певицу вместе с супругом положили сперва в наркологическую клинику, а через сутки, когда состояние Легкоступовой стало резко ухудшаться, ее перевели в клиническую больницу.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Ей было 54 года.

Родственники певицы обвинили в трагедии супруга артистки. Фирсова даже не пригласили на отпевание и поминки.