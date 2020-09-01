Два человека погибли из-за теракта боевиков ПНС Ливии в Зуваре

Зувара, 1 сентября. Два человека погибли в результате подрыва заминированного автомобиля в ливийском городе Зувара, находящемся под контролем боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook.

Это далеко не первый теракт, совершенный членами незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа на оккупированных территориях Ливии. Зачастую подобные преступления совершаются сирийскими наемниками ПНС и Анкары.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о подробностях взрыва, произошедшего на территории лагеря Ярмук сирийских наемников ПНС. В результате этого инцидента погибли 74 джихадиста, завербованных турецкими властями в Идлибе для участия в боевых действиях в Ливии на стороне бандформирований Файеза Сарраджа.