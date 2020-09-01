Британским школьникам запретили кашлять и шутить про коронавирус

Лондон, 1 сентября. Власти Великобритании ввели новые правила поведения учеников в школах на фоне коронавируса. Школьникам запретили специально кашлять и шутить о COVID-19, сообщает Daily Mail.

Подобные правила действуют в гастингской школе. Теперь ученикам запрещено «умышленно и злонамеренно» кашлять или чихать, в шутку высказываться о пандемии и намеренно контактировать друг с другом. Кроме того, еще в одной лондонской школе «кашель в шутку» грозит отчислением.

Также школьникам придется следовать новым правилам при посещении туалетов. В Дерби каждому классу выделили свою туалетную комнату, посещение «чужих» уборных считается серьезным проступком.

Ранее учителя из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали, как будут работать школы в России. По словам педагогов, новый режим работы образовательных учреждений предполагает смену расписания. Теперь уроки в различных классах будут начинаться в разное время, с 08.15 до 10.20.

Кроме того, изменится режим работы столовой. На обед в помещение будут запускать по три или четыре класса. При этом на прием пищи будет отведено всего 10 минут. Учителя надеются, что ученикам будет разрешено обедать в классе.