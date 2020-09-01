Игорь Трунов: Фургал мог сделать ставку на сроки давности

Ситуация у Сергея Фургала — неоднозначная. Самый больной вопрос — это сроки давности, которые по этому преступлению прошли. Тем не менее следствие идет, суд рассмотрит доказательства и решит — применять эти сроки давности или нет. Тут получается такая «бритва»: либо дадут много, либо вообще ничего.

За сроками давности всегда тянутся вопросы доказывания. Ведь если опросить трех человек, которые пусть и видели одно и то же, то расскажут они все равно по-разному. Картина получится пестрая. А если прошло 10 лет, то те же свидетели расскажут вообще непонятно что.

Кроме того, адвокаты очень часто стараются сказать именно то, что хочет услышать клиент. Впрочем, и сам Фургал мог сделать ставку на сроки давности. Но не будем забывать, что статья 105.2 УК РФ (убийство двух и более лиц) — особо тяжкая, и даже две трети срока, оставшиеся по закону, составят немалую цифру.

Самый простой вариант для следствия — досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием Даже самое совершенное доказательство должно быть оформлено, поэтому Фургалу и предложили такой вариант.

Мы, адвокаты, видим все сквозь призму процессуальных актов: где подпись, где число, в какое время начали, в какое закончили. Даже если есть топор в крови, то мы спросим, как его изъяли, как провели экспертизу, что за должностное лицо этим занималось. Поэтому признание в этом случае послужило бы цементом, чтобы все не развалилось.

Всем же понятно, что процесс будет публичным. Всем понятно, что будет сильная адвокатура, будут новые экспертизы, свидетели, дело будут выкручивать. К тому же, это дело очень важно не столько в юридическом плане, сколько в информационном, и Следственный комитет это понимает. Дело в информационном сопровождении — и тут могут возникнуть слабые места.

Ну и главная причина — это, конечно, тот факт, что при хорошо выстроенной работе адвокатов Владимир Жириновский и команда смогут требовать правосудия, и тогда версия следствия начнет потрескивать.

Напомним, Сергея Фургала задержали в начале июля в Хабаровске по подозрению в организации покушений и убийств на бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004-2005 года. Его доставили в Москву, где суд вынес меру пресечения в виде ареста. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже отреагировал на задержание однопартийца и заявил, что Фургала никогда не исключат из партии, а задержание чиновника носит исключительно политический характер.