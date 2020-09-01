В Ростехе раскрыли перспективы истребителя пятого поколения Су-57

Москва, 1 сентября. Индустриальный директор авиационного комплекса Ростех Анатолий Сердюков раскрыл перспективы российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

По его словам, РФ предлагает Су-57 для внешнего рынка, и спрос на самолет появится после того, как его поставят в Вооруженные силы РФ.

«До тех пор, пока мы не поставим достаточно машин в собственную армию, вряд ли будет заметный спрос на внешнем рынке», — объяснил Анатолий Сердюков, назвав эту задачу самой главной на сегодняшний день.

Он добавил, что российская сторона предлагает эту машину зарубежному покупателю. Однако уточнять, каким именно странам РФ предлагает Су-57, индустриальный директор Ростеха не стал.

«Рекламную работу проводим», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Су-57 может стать основной платформой для разработки летного боевого комплекса шестого поколения. К такому выводу пришли журналисты американского издания Military Watch. Авторы материала заметили, что российский самолет обладает большим количеством перспективных возможностей, которые позволят в будущем провести глобальную модернизацию.