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Профессор Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

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«Клоачный профессор» Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

Высшая школа экономики не продлила срочный контракт с фигурантом ряда громких скандалов профессором Гасаном Гусейновым, сообщают СМИ. Теперь он присоединился к группе других бывших сотрудников государственной «Вышки», намеренных основать собственное учебное заведение под названием «Свободный университет» — с неясным статусом и финансированием.

Федеральное агентство новостей решило напомнить, чем именно прославился Гасан Гусейнов, до последнего времени получавший зарплату из госбюджета.

«Клоачный профессор» Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

«Клоачный профессор»

29 октября 2019 года профессор Гусейнов опубликовал у себя в фейсбуке резонансный пост, в котором назвал русский язык «убогим и клоачным».

«…В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошел до жизни такой? Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», — написал доктор филологических наук.

Столь некорректные замечания о русском языке и собственной стране, высказанные известным ученым, вызвали вспышку гнева и возмущения среди тысяч пользователей фейсбука. Многие давно привыкли к русофобским заявлениям на страницах американской соцсети, однако профессор государственного вуза, в представлении публики, должен был хотя бы соблюдать приличия и не кусать кормящую его руку.

«Клоачный профессор» Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

Разразился скандал, и комиссия ВШЭ по этике порекомендовала Гусейнову извиниться. На это профессор заявил, что не собирается этого делать, поскольку его, дескать, не так поняли. В связи с этим ректор и основатель ВШЭ Ярослав Кузьминов вынужден был отметить, что любой человек имеет право на эмоциональные высказывания, однако «воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей».

Еще более вызывающая история, связанная с Гусейновым, произошла совсем недавно, 20 июля. Участвуя в фейсбук-дискуссии, он заявил, что захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года был проявлением «национально-освободительной борьбы».

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа. Сейчас в этой борьбе — длительный перерыв», — написал профессор ВШЭ, комментируя взгляды американской журналистки Сьюзен Зонтаг, занимающей, к слову, аналогичную позицию.

Возможно, эта выходка и стала последней каплей, из-за которой ВШЭ не продлила контракт с «клоачным профессором».

«Клоачный профессор» Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

«Бандиты из Эрефии»

Еще раньше, в 2014 году, когда миллионы людей были вдохновлены Русской весной в Крыму и Донбассе, Гасан Гусейнов пугал подписчиков своего аккаунта в «Живом журнале» перспективой «войны с Украиной», к которой якобы Россию «готовят пропагандисты». При этом в интервью сайту «Крым. Реалии», филиалу американского «Радио Свобода», он заявил, что «укравшая Крым» Россия «обречена на поражение».

В том же году Гусейнов обнародовал пост, за который нормальный человек испытал бы «испанский стыд». Приведем выдержки из него с сохранением авторской грамматики.

«Отморозки дамбаса, между прочим, вполне могут быть поняты ученым сообществом в их логике, а не в этих ваших гуманистических соплях. Их поведение инстинктивно: у них пытаются под всякими гнилыми предлогами отнять добычу. Добычу! <...> А вы тут из-за трех сотен бесполезных двухсотых шпаков и ихних гейских родственничков антимонии разводите», — написал Гусейнов в дни тяжелейших боев в Донбассе.

Но на этом профессор не успокоился.

«Хватит ли сил у Украины не дать бандитам из Эрэфии превратить Одессу или Мариуполь в Донецк? — задался он вопросом в фейсбуке в 2016 году. — Слюна у гирькиных-захарченок капает, и стерхофила могут кагбэ не послушаться».

«Клоачный профессор» Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

Приравнивание СССР к Третьему рейху

Обращает на себя внимание путь профессора в науке. Его докторская диссертация «Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х гг.» посвящена… мату. Причем защищался Гусейнов не как филолог, а как культуролог, что вовсе не одно и то же.

Другая некрасивая история с участием профессора связана со статьей, которую он написал в 2015 году для Фонда Генриха Белля. Некоторые положения этого текста, приравнивающего Третий рейх к СССР, предал огласке политолог Александр Сосновский.

«Отличий, собственно говоря, оказалось только два: по «расовому» и «еврейскому» вопросу и по отношению к культуре и Церкви. Все остальные признаки идеологии фашизма и официального советского антифашизма совпадали», — писал Гусейнов в материале, рассчитанном на внешнего потребителя.

После этого профессор предсказуемо подверг аналогичной критике современную Россию:

«Политический концепт «Новороссии» и военная агрессия на Донбассе сопровождается фашизацией внутриполитического процесса в самой России», — говорится в статье Гусейнова.

Весьма показательно, что в послужном списке «клоачного профессора» — работа в интернет-редакции «Немецкой волны» и лекции в «Ельцин-центре». Теперь же, хочется верить, Гасан Гусейнов будет до конца жизни избавлен от необходимости дважды в месяц получать зарплату из рук ненавистного ему государства и отправится на вольные хлеба. Если, конечно, найдутся охотники кормить его за глупые пасквили.

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