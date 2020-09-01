Профессор Гусейнов изгнан из ВШЭ после оправдания терроризма

Высшая школа экономики не продлила срочный контракт с фигурантом ряда громких скандалов профессором Гасаном Гусейновым, сообщают СМИ. Теперь он присоединился к группе других бывших сотрудников государственной «Вышки», намеренных основать собственное учебное заведение под названием «Свободный университет» — с неясным статусом и финансированием.

Федеральное агентство новостей решило напомнить, чем именно прославился Гасан Гусейнов, до последнего времени получавший зарплату из госбюджета.

«Клоачный профессор»

29 октября 2019 года профессор Гусейнов опубликовал у себя в фейсбуке резонансный пост, в котором назвал русский язык «убогим и клоачным».

«…В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошел до жизни такой? Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», — написал доктор филологических наук.

Столь некорректные замечания о русском языке и собственной стране, высказанные известным ученым, вызвали вспышку гнева и возмущения среди тысяч пользователей фейсбука. Многие давно привыкли к русофобским заявлениям на страницах американской соцсети, однако профессор государственного вуза, в представлении публики, должен был хотя бы соблюдать приличия и не кусать кормящую его руку.

Разразился скандал, и комиссия ВШЭ по этике порекомендовала Гусейнову извиниться. На это профессор заявил, что не собирается этого делать, поскольку его, дескать, не так поняли. В связи с этим ректор и основатель ВШЭ Ярослав Кузьминов вынужден был отметить, что любой человек имеет право на эмоциональные высказывания, однако «воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей».

Еще более вызывающая история, связанная с Гусейновым, произошла совсем недавно, 20 июля. Участвуя в фейсбук-дискуссии, он заявил, что захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года был проявлением «национально-освободительной борьбы».

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа. Сейчас в этой борьбе — длительный перерыв», — написал профессор ВШЭ, комментируя взгляды американской журналистки Сьюзен Зонтаг, занимающей, к слову, аналогичную позицию.

Возможно, эта выходка и стала последней каплей, из-за которой ВШЭ не продлила контракт с «клоачным профессором».

«Бандиты из Эрефии»

Еще раньше, в 2014 году, когда миллионы людей были вдохновлены Русской весной в Крыму и Донбассе, Гасан Гусейнов пугал подписчиков своего аккаунта в «Живом журнале» перспективой «войны с Украиной», к которой якобы Россию «готовят пропагандисты». При этом в интервью сайту «Крым. Реалии», филиалу американского «Радио Свобода», он заявил, что «укравшая Крым» Россия «обречена на поражение».

В том же году Гусейнов обнародовал пост, за который нормальный человек испытал бы «испанский стыд». Приведем выдержки из него с сохранением авторской грамматики.

«Отморозки дамбаса, между прочим, вполне могут быть поняты ученым сообществом в их логике, а не в этих ваших гуманистических соплях. Их поведение инстинктивно: у них пытаются под всякими гнилыми предлогами отнять добычу. Добычу! <...> А вы тут из-за трех сотен бесполезных двухсотых шпаков и ихних гейских родственничков антимонии разводите», — написал Гусейнов в дни тяжелейших боев в Донбассе.

Но на этом профессор не успокоился.

«Хватит ли сил у Украины не дать бандитам из Эрэфии превратить Одессу или Мариуполь в Донецк? — задался он вопросом в фейсбуке в 2016 году. — Слюна у гирькиных-захарченок капает, и стерхофила могут кагбэ не послушаться».

Приравнивание СССР к Третьему рейху

Обращает на себя внимание путь профессора в науке. Его докторская диссертация «Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х гг.» посвящена… мату. Причем защищался Гусейнов не как филолог, а как культуролог, что вовсе не одно и то же.

Другая некрасивая история с участием профессора связана со статьей, которую он написал в 2015 году для Фонда Генриха Белля. Некоторые положения этого текста, приравнивающего Третий рейх к СССР, предал огласке политолог Александр Сосновский.

«Отличий, собственно говоря, оказалось только два: по «расовому» и «еврейскому» вопросу и по отношению к культуре и Церкви. Все остальные признаки идеологии фашизма и официального советского антифашизма совпадали», — писал Гусейнов в материале, рассчитанном на внешнего потребителя.

После этого профессор предсказуемо подверг аналогичной критике современную Россию:

«Политический концепт «Новороссии» и военная агрессия на Донбассе сопровождается фашизацией внутриполитического процесса в самой России», — говорится в статье Гусейнова.

Весьма показательно, что в послужном списке «клоачного профессора» — работа в интернет-редакции «Немецкой волны» и лекции в «Ельцин-центре». Теперь же, хочется верить, Гасан Гусейнов будет до конца жизни избавлен от необходимости дважды в месяц получать зарплату из рук ненавистного ему государства и отправится на вольные хлеба. Если, конечно, найдутся охотники кормить его за глупые пасквили.