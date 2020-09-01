В Совфеде напомнили Тихановской, чей Крым

Светлана Тихановская напрасно пытается играть в политику, ее ждет забвенье, заявил Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы противоречит международным нормам. Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.

«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Крым de jure украинский, а de facto — российский», — утверждает оппозиционный политик.

Она также добавила, что в Белоруссии существуют «разные взгляды» на вопрос о принадлежности полуострова, но главное, что сейчас волнует белорусов, — это «новые, честные выборы».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал Тихановскую за политические высказывания и незнание истории, напомнив, что Крым — неотъемлемая часть России.

«Во-первых, госпожа Тихановская заодно бы прокомментировала образование республики Косово, которая выделилась из состава Сербии и неожиданно стала самостоятельным государством. Во-вторых, честно говоря, простите за выражение, она пыжится, пытаясь строить из себя какого-то политика, но мне кажется, она вообще не понимает, что говорит. Что ей напишут, то и талдычит. Я думаю, что с ней еще, конечно, надо разбираться, потому что то, что она провоцирует население Белоруссии на постоянные протесты, может закончиться очень печально. И напрасно она изображает из себя кандидата в президенты или человека, выигравшего выборы. Она уйдет в политическое небытие, как только нормализуется ситуация в Белоруссии. Пока она временно нужна ее покровителям в Литве, но это все вопрос времени», — заявил сенатор.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров своим, но временно оккупированной территорией.

Власти Российской Федерации в свою очередь неоднократно отмечали, что Крым вернулся в состав РФ в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В Кремле также подчеркивали, что все попытки по изменению статуса полуострова обречены на провал. Кроме того, президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно» и пересмотру не подлежит.